Sivasspor'dan korona virüs için

DG Sivas spor Kulübü, son zamanlarda yaşanan virüs salgını dolayısıyla insanların bu hastalıktan korunması için evde kalmaları yönünde sosyal medyadan uyarıda bulundu.

Dünyada gerçekleşen korona virüs salgını sonrası birçok ülkede sokağa çıkma yasağı ve spor organizasyonlarının iptal edilmesinin ardından Sivasspor cephesinden bu konu hakkında açıklama geldi.

DG Sivasspor, salgından korunmak için insanların evde kalması gerektiğini belirten sosyal medyadan bir video paylaşılırken, şu ifadeler kullanıldı:

"Zorunlu olmadıkça evde kal! Aile, sevgi, huzur, güven ve sağlık evinde. Çünkü Evde Hayat Var, Evde Kal."

(Oğuzhan Sarzep/İHA)