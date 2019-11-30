Sivasspor'dan liderlik pozu
6 saat önce
Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Hakan Arslan ve 17. dakikada Mustapha Yatabare kaydetti.
Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Hakan Arslan ve 17. dakikada Mustapha Yatabare kaydetti.
Puan farkıyla zirvedeki yerini koruyan Yiğidolar, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Kasımpaşa maçının ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi.
Kulüp tarafından paylaşılan galibiyet pozu sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 06:55
Meteoroloji uyardı: 3 ilde kar var Tuncay Şanlı maç sonunda isyan etti: Olan Fenerbahçe'ye oluyor Fenerbahçe'den olay paylaşım: Çifte standart VAR Semih Özsoy'dan maç sonunda sert tepki: Fenerbahçe bu oyunların üstesinden gelir