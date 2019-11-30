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Sivasspor'dan liderlik pozu

6 saat önce

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Hakan Arslan ve 17. dakikada Mustapha Yatabare kaydetti.

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Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Hakan Arslan ve 17. dakikada Mustapha Yatabare kaydetti.


Puan farkıyla zirvedeki yerini koruyan Yiğidolar, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Kasımpaşa maçının ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi.


Kulüp tarafından paylaşılan galibiyet pozu sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Mustapha Yatabare, 4 Eylül Stadyumu, Hakan Arslan, Sivas, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 06:55 
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