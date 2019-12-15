Sivasspor'dan maç sonu büyük sevinç - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor'dan maç sonu büyük sevinç - Son Dakika Spor

Sivasspor'dan maç sonu büyük sevinç

6 saat önce

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek bu haftayı da lider tamamlayan DG Sivasspor, bu sevincini tribünlere giderek taraftarlarıyla doya doya yaşadı.

Sivasspor'dan maç sonu büyük sevinç, System.String[]

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek bu haftayı da lider tamamlayan DG Sivasspor, bu sevincini tribünlere giderek taraftarlarıyla doya doya yaşadı.


Sivasspor, Süper Lig'in 15. maçında sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'yi 3-1 yendi. Yiğidolar bu sonuçla haftayı da lider kapattı. Müsabakanın son düdüğünün çalınmasının ardından sahada ve tribünlerde büyük sevinç yaşandı. Futbolcular bütün tribünlere gezerek tezahüratlarla doyasıya coştu. Kırmızı-beyazlı futbolcular taraftarların isteğini kırmadı ve 3'lü çektirdi.


Yiğidolar daha sonra alkışlar eşliğinde soyunma odasına uğurlandı. - SİVAS

Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 07:06 Kaynak: İHA
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