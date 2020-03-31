Sivasspor'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

DG Sivasspor Kulübü, koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olduğunu açıkladı.



Sivasspor'dan koronavirüs ile mücadele kapsamında başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek geldi. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yardıma muhtaç olan ailelere bağış yapılacağı duyuruldu.



Sivasspor'un resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yardıma ihtiyaç duyacak vatandaşlara yönelik bir destek kampanyası başlattı. Sivasspor Kulübü olarak, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına biz de katıldık." - SİVAS