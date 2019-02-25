Son Dakika Haberleri: Sivasspor'dan Muaythai Başarısı

Sivasspor'dan Muaythai Başarısı

1 saat önce

Sivasspor Muaythai Takımı sporcusu Yeter Kayra Keskin, Muaythai Genç Bayanlarda Türkiye ikincisi oldu.

Sivasspor'dan Muaythai Başarısı, System.String[]
Sivasspor Muaythai Takımı sporcusu Yeter Kayra Keskin, Muaythai Genç Bayanlarda Türkiye ikincisi oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Muaythai Federasyonu 2019 yılı faaliyet programında yer alan "Büyükler ve Gençler Bay-Bayanlar Türkiye Şampiyonası" 18-23 Şubat 2019 tarihlerinde Antalya'da yapıldı. 61 ilden bin 302 sporcunun katıldığı şampiyonada Sivasspor'u genç bayanlarda 67 kiloda temsil eden Yeter Kayra Keskin, Türkiye ikinciliğini elde etti.

Daha önce Türkiye ve Avrupa ikincisi olan sporcu, bu başarısıyla Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Şampiyonada Sivasspor takımının başında Kick Boks-Muaythai Milli Takım Antrenörü aynı zamanda kulüp personeli Günay Görgün de yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:07 Kaynak: AA

Genç, Keskin, Türkiye, Sivasspor, Spor
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