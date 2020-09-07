Sivasspor'dan, Mustafa Berzan Tekbaş için başsağlığı mesajı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Konyaspor'un alt yapısında oynayan 19 yaş altı takım kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş'ın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "Hayatını kaybeden genç sporcuya Allah'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere Konyaspor camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Konyaspor'un alt yapısında oynayan 19 yaş altı takım kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş, Alanya'da denizde yaşadığı kaza sonucu bir süredir hastanede tedavi görüyordu.