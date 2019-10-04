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Sivasspor'dan örnek proje

41 dakika önce

Sokak hayvanlarını çetin kış şartlarından korumak amacıyla DG Sivasspor ve Türkiye Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) 'Sıcak Bir Yuva Her Canlının Hakkıdır' sloganıyla 'Yuvaya Dönüşen Plastikler Projesi' için anlaşmaya vardı.

Sivasspor'dan örnek proje, System.String[]

Sokak hayvanlarını çetin kış şartlarından korumak amacıyla DG Sivasspor ve Türkiye Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) 'Sıcak Bir Yuva Her Canlının Hakkıdır' sloganıyla 'Yuvaya Dönüşen Plastikler Projesi' için anlaşmaya vardı.


Kırmızı-beyazlı ekibin resmi internet sitesinde yer alan habere göre; futbol A takımı ve futbol akademisi takımlarında, antrenmanda ve tesislerde kullanılan plastik su şişeleri sokak hayvanlarına yuva olacak.


Sivasspor ile Türkiye Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) arasında yapılan anlaşma ile kulüp tesislerinde toplanan her plastik pet şişe sevimli dostlara sıcak bir yuva olacak.


PAGDER'in uzun zamandır yürüttüğü kampanyaya destek olan ilk futbol kulübü olan Sivasspor, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde #YuvayaDönüşenPlastikler sloganıyla projeyi başlattı.


DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile futbolcuların da destek verdiği kampanyada tesislerde biriktirilmeye başlanılan plastik atıklar daha sonra sokak hayvanları için yuva olacak. - SİVAS

Sivasspor, Türkiye, Plastik, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:28 Kaynak: İHA
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