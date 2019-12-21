Sivasspor'dan Pato bombası! Ocak'ta... - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor'dan Pato bombası! Ocak'ta... - Son Dakika Spor

Sivasspor'dan Pato bombası! Ocak'ta...

6 saat önce

Spor Arena Dış Haberler | Süper Lig'de 15 haftada topladığı 33 puanla liderlik koltuğunda oturan Sivasspor, devre arasında 'şampiyonluk transferi' yapmaya hazırlanıyor.

Sivasspor'dan Pato bombası! Ocak'ta..., System.String[]

Spor Arena Dış Haberler | Süper Lig'de 15 haftada topladığı 33 puanla liderlik koltuğunda oturan Sivasspor, devre arasında 'şampiyonluk transferi' yapmaya hazırlanıyor.


Fox Sports Brezilya'nın haberine göre Sivasspor, Sao Paulo forması giyen Alexandre Pato'yu kadrosuna katmak istiyor.


Tianjin Tianhai'den ayrılarak ülkesine dönen ve Sao Paulo'ya imza atan 30 yaşındaki deneyimli golcü, burada 20 maçta 5 gol kaydetti.


Sivasspor daha önce bir başka Brezilyalı yıldız Robinho'yu da kadrosuna katmıştı.


Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, haftanın maçlarını değerlendirdi...


Content Video - MevzuBahis | 21-22 Aralık 2019 İddaa tahminleri


Alexandre Pato, Sivasspor, Brezilya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 02:11 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sivasspor, Alexandre Pato'yu transfer etmek istiyor
Gaziantep, Kasımpaşa'yı 4-3 yendi! Schalke 04, Ahmed Kutucu'yla bir puana uzandı Çaykur Rizespor, Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti

Son Dakika Haberleri
20:56 Pınar Karşıyaka 82-68 Beşiktaş Sompo Sigorta - Son Dakika Spor
20:54 Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor
20:48 Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası - Son Dakika Spor
20:46 Maçın ardından - Son Dakika Spor
20:42 Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor
19:44 Gaziantep, Kasımpaşa'yı 4-3 yendi! - Son Dakika Spor
19:36 Schalke 04, Ahmed Kutucu'yla bir puana uzandı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 20:59:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivasspor'dan Pato bombası! Ocak'ta... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]