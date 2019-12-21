Sivasspor'dan Pato bombası! Ocak'ta...

Spor Arena Dış Haberler | Süper Lig'de 15 haftada topladığı 33 puanla liderlik koltuğunda oturan Sivasspor, devre arasında 'şampiyonluk transferi' yapmaya hazırlanıyor.



Fox Sports Brezilya'nın haberine göre Sivasspor, Sao Paulo forması giyen Alexandre Pato'yu kadrosuna katmak istiyor.



Tianjin Tianhai'den ayrılarak ülkesine dönen ve Sao Paulo'ya imza atan 30 yaşındaki deneyimli golcü, burada 20 maçta 5 gol kaydetti.



Sivasspor daha önce bir başka Brezilyalı yıldız Robinho'yu da kadrosuna katmıştı.



Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, haftanın maçlarını değerlendirdi...



Content Video - MevzuBahis | 21-22 Aralık 2019 İddaa tahminleri



