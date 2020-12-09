Sivasspor'dan PSG maçında sahadan çekilen Başakşehir'e destek

Dünya gündemine bomba gibi düşen bu haber sonrası DG Sivasspor'dan, Başakşehir'e destek paylaşımı geldi. Kırmızı-beyazlı kulüp sosyal medya hesaplarından, "Irkçılık insanlık suçudur. Başakşehir, yanındayız" mesajını patlaştı. - SİVAS

Medipol Başakşehir , Paris Saint-Germain ( PSG ) maçının 4. hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun, Pierre Webo 'ya ırkçı hakaretleri sonrası sahadan çekildi. DG Sivasspor Kulübü'nden de Başakşehir'e destek paylaşımı geldi.

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