Sivasspor'dan rakiplerine gözdağı!
27.11.2020 10:34
UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında Karabağ'ı 3-2 yenen DG Sivasspor, sosyal medya hesabından iddialı bir mesaj yayımlayarak, rakiplerine gözdağı verdi.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında Karabağ'ı 3-2 yenen DG Sivasspor, sosyal medya hesabından iddialı bir mesaj yayımlayarak, rakiplerine gözdağı verdi.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. hafta karşılaşmasında DG Sivasspor, deplasmanda Azerbaycan ekibi Karabağ'ı 3-2 yendi. Gruptan çıkma şansını artıran Sivasspor, maçın ardından sosyal medya hesabından iddialı bir paylaşımda bulundu.
Kısa sürede binlerce etkileşim alan paylaşıma, "Ülke puanına bir katkı daha. Devamı da gelecek" notu eklendi.
(Oğuzhan Sarzep/İHA)
Son Dakika Harry Winks'in 50 metreden attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa çağrı yapmıştı! İşte 10 soruda Varlık Barışı sisteminin detayları İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek Kalça dolgusunda yasaklı malzeme kullanılan kadının dikişleri patladı, yağlar dışarıya sızdı Tamer Karadağlı video çekerken yere kapaklandı Çay ocağında çıkan yangına müdahale etmek isteyen gençler ölümden döndü Almanya plastik poşet kullanımını yasaklıyor Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı! Oranlar değişti