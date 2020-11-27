Sivasspor'dan rakiplerine gözdağı!

UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında Karabağ'ı 3-2 yenen DG Sivasspor, sosyal medya hesabından iddialı bir mesaj yayımlayarak, rakiplerine gözdağı verdi.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. hafta karşılaşmasında DG Sivasspor, deplasmanda Azerbaycan ekibi Karabağ'ı 3-2 yendi. Gruptan çıkma şansını artıran Sivasspor, maçın ardından sosyal medya hesabından iddialı bir paylaşımda bulundu.

Kısa sürede binlerce etkileşim alan paylaşıma, "Ülke puanına bir katkı daha. Devamı da gelecek" notu eklendi.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)