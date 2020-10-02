Sivasspor'dan rakiplerine mesaj ! - Son Dakika

Sivasspor'dan rakiplerine mesaj !

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Villarreal, Qarabağ ve Maccabi Tel Aviv ile eşleşen DG Sivasspor Kulübü, sosyal medya hesabından rakiplerine mesaj gönderdi.

Sivasspor'dan rakiplerine mesaj !, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Villarreal, Qarabağ ve Maccabi Tel Aviv ile eşleşen DG Sivasspor Kulübü, sosyal medya hesabından rakiplerine mesaj gönderdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuraları bugün çekildi. Tek temsilcimiz Sivasspor, I Grubu'nda Villarreal, Qarabağ ve Maccabi Tel Aviv ile eşleşti. Kırmızı-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından UEFA maçlarında oynayacağı rakiplerine atıfta bulundu.

Sosyal medya hesaplarından yayınlanan paylaşımda İngilizce olarak, "Merhaba, yakında görüşürüz. Villarreal, Qarabağ FK ve Maccabi Tel Aviv" notunu yazdı. Paylaşım kısa sürede yüzlerce etkileşim topladı.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Sivasspor'dan rakiplerine mesaj !

Maccabi Tel Aviv, Villarreal, Sivasspor, UEFA, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 17:51 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor'dan rakiplerine mesaj ! - Son Dakika Spor

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