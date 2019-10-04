Son Dakika Haberleri: Sivasspor'dan sokak hayvanları projesine destek
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Sivasspor'dan sokak hayvanları projesine destek

22 dakika önce

Demir Grup Sivasspor, sokak hayvanlarının çetin kış şartlarından korunması amacıyla Türkiye Plastik Sanayicileri Derneği'nin (PAGDER) hayata geçirdiği 'Yuvaya Dönüşen Plastikler Projesi'ne destek verecek.

Sivasspor'dan sokak hayvanları projesine destek, System.String[]

Demir Grup Sivasspor, sokak hayvanlarının çetin kış şartlarından korunması amacıyla Türkiye Plastik Sanayicileri Derneği'nin (PAGDER) hayata geçirdiği 'Yuvaya Dönüşen Plastikler Projesi'ne destek verecek.

'Sıcak bir yuva her canlının hakkıdır' sloganıyla hazırlanan 'Yuvaya Dönüşen Plastikler Projesi' ile ilgili, kırmızı-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden açıklama yapıldı. Açıklamada; futbol a takımı ve futbol akademisi takımları tarafından antrenmanlarda ve tesislerde kullanılan plastik su şişelerinin sokak hayvanlarına yuva olacağı belirtildi. Sivasspor ile PAGDER arasında yapılan anlaşma ile kulüp tesislerinde toplanan her plastik pet şişenin hayvanların yuva ihtiyaçları için kullanılacağı kaydedildi.

PAGDER'in uzun süredir yürüttüğü projeye destek olan ilk futbol kulübü olan Sivasspor, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde, #YuvayaDönüşenPlastikler sloganıyla projeyi başlattı. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile futbolcuların da destek verdiği proje kapsamında, tesislerde biriktirilmeye başlanılan plastik atıklar daha sonra sokak hayvanlarına yuva alımında kullanılacak.

Sivasspor, Türkiye, Plastik, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:41 Kaynak: DHA
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