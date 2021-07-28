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Sivasspor'dan taraftar açıklaması - Son Dakika

Sivasspor'dan taraftar açıklaması

28.07.2021 22:11
Sivasspor'dan taraftar açıklaması, System.String[]

DG Sivasspor Kulübü, yarın oynanacak Petrocub maçıyla ilgili resmi sitesinden bir açıklama yaptı.

DG Sivasspor Kulübü, yarın oynanacak Petrocub maçıyla ilgili resmi sitesinden bir açıklama yaptı. Yiğidolar, TFF'nin aldığı karar gereğince stadyuma yüzde 50 taraftar alınacağını bildirdi.

Sivasspor Kulübü, Petrocub maçında stadyuma kapasitenin yüzde 50'si kadar taraftar alınacağını açıkladı.

Konu ile ilgili kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Bilindiği üzere UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Petrocub ile 29 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de sahamızda oynayacağımız rövanş maçında, UEFA tarafından alınan karar gereği stadyum kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacak. Bu karşılaşma Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından da dikkatle takip edilecek. Hatırlanacağı üzere, Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonda maçlara stat kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacağını duyurmuştu. Uygulamaların tüm detayları, TFF Sağlık Kurulu'nun Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile sürdürdüğü istişareler sonucunda netleştirilecek. Bu kapsamda sahamızda oynayacağımız ve salgın döneminde ülkemizde ilk kez bir stadyuma bu oranda taraftar alınacak olması, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından da büyük bir titizlikle takip edilecek.

Ligimizde 2021-2022 sezonunda oynanacak maçlarda yüzde 50 kapasiteli seyirci alımının sürdürülebilir olması, hatta bu rakamın daha yukarılara çekilmesi için bu karşılaşmada taraftarlarımıza büyük görev düşüyor. Taraftarımızın ve kulübümüzün alacağı önlemler, ligde izlenecek yol haritası açısından büyük önem arz edecek. Karşılaşma boyunca tüm taraftarlarımızın yanında bir koltuk boşluk bırakarak sosyal mesafelerini korumaları, yan yana oturmamalarını, halen yürürlükte olan stadyumlarda sigara içilmemesi kuralına uymalarını, maskelerini maç boyunca çıkartmamalarını, tüm hijyen kurallarına uymalarını, stadyuma giriş ve çıkışlarda toplu hareket etmemelerini ve yoğunluk oluşturmamalarını, özellikle takımlar ısınmak için sahaya çıktığında sporcuları tribüne çağırarak fotoğraf çekinme talebinde bulunmamalarını, maç günü Kovid-19 belirtisi hisseden taraftarlarımızın maça gelmemesini ve bu kurallara uymayan kişiler olduğu taktirde güvenlik güçlerine belirtmelerini önemle rica ediyoruz. Bu kurallara uyulmadığı taktirde UEFA tarafından ceza alabileceğimizi hatırlatmak isteriz.

Bu maçta yapacağımız örnek davranışların tüm lige etki edeceğini ve belirleyici olacağını unutmayalım. Unutma toplumu korumak kendimizi korumakla başlar. Saygılarımızla Demir Grup Sivasspor Yönetim Kurulu." - SİVAS

Sivasspor'dan taraftar açıklaması
Sivasspor'dan taraftar açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Sivasspor, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor'dan taraftar açıklaması - Son Dakika Spor


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