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Sivasspor'dan tarihi adım! - Son Dakika

Sivasspor'dan tarihi adım!

04.11.2021 10:37
Sivasspor'dan tarihi adım!

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un ardından Sivasspor'da kadın futbol takımı kuruyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un ardından Sivasspor'da kadın futbol takımı kuruyor.

Sivasspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurarak 'Kadın futbol takımı' kurma sürecini başlattı. Edinilen bilgiye göre kırmızı-beyazlı kulüp, Sivas Belediyesi Gazi Lisesi Futbol Takımı'nı bünyesine aldı. Yiğido kızlar, TFF'nin açıklayacağı şartların ardından 'Sivasspor Kadın Futbol Takımı' adı altında mücadele edecek.

"ZORLU RAKİPLERİMİZ OLACAK"

Konu ile ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamada bulunan Sivas Belediyesi Gazi Lisesi Spor Kulübü Başkanı Mustafa Karadağ, Sivasspor adı altında Sivas'ı temsil edeceklerini söyledi. Karadağ, "Pandemi sürecinde kadınlar 2. Lig ve 3. Lig oynanmadı, sadece 1. Lig oynandı. Daha sonra federasyon bir karar aldı tüm Süper Lig ekiplerinin kadın futbol kurmaları istendi. Bunun ardından Sivasspor'da şubeyi açtı. Görüşmelerimiz oldu. Büyük ihtimalle oldu diyebiliriz. Bundan Sivasspor adı altında Sivas'ı temsil edeceğiz. Ligler Kasım ayının sonu gibi başlayacak diye bekliyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor ve statünün açıklanmasını bekliyoruz. Ekiplerimiz zorlu bizde zorlu olacağız. Çok çalışacağız, onlar bir yapıyorsa biz iki yapacağız. Transferde yapacağız sözlerini aldık. 4-5 tane transferimiz olacak. Ekibimiz iyi daha da iyi olacak" dedi.

"YABANCI TRANSFER YAPILACAK"

Takımı 4-5 tane yabancı transfer yapılacağını söyleyen Karadağ, "Bu yıl hedefimiz ligde tutunabilmek. İlk defa Süper Lig'de oynayacağız. Pandemiden dolayı 2 yıldır top oynamadılar. Bizi pandemi bayağı etkiledi. Bu sene ligde kalıp seneye farklı amaçlarla yolumuza devam edeceğiz. Transferlerimiz büyük ihtimalle yabancı olacak. 4-5 tane eksiğimiz var. Kulüp onunla ilgili çalışmaları devam ettiriyor. İyi bir düzen kurduk ve 8 yıldır bu işle uğraşıyoruz. Belli bir seviyeye geldik ve inşallah Sivaslılar da destek olur bize. Sivas'ın çocukları hem okusunlar hem de futbol oynasınlar" diye konuştu.

"SİVAS DEPLASMANI RAKİPLER İÇİN ZOR OLACAK"

Teknik direktör Nevzat Ercanlı ise, kendilerine imkan sağlayan Sivasspor yönetimine teşekkür ederek, "Sivasspor yönetimine ve başkan Mecnun Otyakmaz'a çok teşekkür ediyoruz bize bu imkanı sağladıkları için. Biz hazır bir ekibiz içimize katılacak olan 3-4 tane arkadaşımızla Sivas'ımızı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Sivasspor olarak neler yapabiliriz, ne yapacağız bunu zaman gösterecek. Şuan çalışmalarımız devam ediyor. Bizler lige hazırız ve maçların başlamasını bekliyoruz. Statü daha yayınlanmadı ve ona göre hareket edeceğiz. Transfer sezonunun içerisindeyiz ama birçok topçuyu büyük takımlar aldı. Yeni gelen arkadaşlarımız oldu. Geçen sene Kayseri'ye vermiş olduğumuz futbolcular geri gelecek. Takımı iskelet olarak oluşturduk ama eksik olan yönlerimiz de var. Hazır olmayan sporcularımız var. Onlarda takıma katılınca iyi bir ekip olacağımızı düşünüyorum. Sivas deplasmanı rakipler için zor olacak, öyle kolay bir deplasman olmayacak" ifadesini kullandı.

(Oğuzhan Sarzep - Mustafa Koçyiğit-İHA)

Sivasspor'dan tarihi adım!
Sivasspor'dan tarihi adım!
Sivasspor'dan tarihi adım!
Sivasspor'dan tarihi adım!
Sivasspor'dan tarihi adım!
Sivasspor'dan tarihi adım!
Sivasspor'dan tarihi adım!
Sivasspor'dan tarihi adım!
Sivasspor'dan tarihi adım!
Sivasspor'dan tarihi adım!
Sivasspor'dan tarihi adım!
Sivasspor'dan tarihi adım!
Sivasspor'dan tarihi adım!
Sivasspor'dan tarihi adım!
Sivasspor'dan tarihi adım!
Sivasspor'dan tarihi adım!
Sivasspor'dan tarihi adım!
Sivasspor'dan tarihi adım!
Sivasspor'dan tarihi adım!
Sivasspor'dan tarihi adım!
Sivasspor'dan tarihi adım!
Sivasspor'dan tarihi adım!
Sivasspor'dan tarihi adım!
Sivasspor'dan tarihi adım!
Sivasspor'dan tarihi adım!
Sivasspor'dan tarihi adım!
Sivasspor'dan tarihi adım!
Sivasspor'dan tarihi adım!
Sivasspor'dan tarihi adım!
Sivasspor'dan tarihi adım!
Sivasspor'dan tarihi adım!
Sivasspor'dan tarihi adım!

Sivasspor, Beşiktaş, Futbol, Sivas, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sivasspor'dan tarihi adım! - Son Dakika


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