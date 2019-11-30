Sivasspor'dan tarihi istatistik! Bu sezon...

Süper Lig'de lider Demir Grup Sivasspor, sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek liderliğini perçinledi.



Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, bu sonuçla birlikte bir rekora imza attı. Yiğidolar, Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonun ilk 13 haftasında da gol atmayı başarmış oldu.



Sivasspor ayrıca bu sezon ligde oynadığı tüm maçlarda gol atan tek takım konumunda bulunuyor.