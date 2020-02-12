Sivasspor'dan Trabzonspor'a teşekkür - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor'dan Trabzonspor'a teşekkür - Son Dakika Spor

Sivasspor'dan Trabzonspor'a teşekkür

6 saat önce

Süper Lig'in 22. haftasında lider Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak olan Trabzonspor, misafir takım tribün biletlerinde indirime gitti.

Sivasspor'dan Trabzonspor'a teşekkür, System.String[]

Süper Lig'in 22. haftasında lider Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak olan Trabzonspor, misafir takım tribün biletlerinde indirime gitti. Sivasspor, söz konusu indirim nedeniyle bordo-mavili ekibin yönetimine teşekkür etti.


Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 22. hafta maçında Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor'umuz arasında oynanacak mücadelenin satışa sunulacak misafir takım tribün biletlerini; 80 liradan 45 liraya düşüren Trabzonspor Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.


Trabzonspor'un bu davranışı ise Sivasspor camiası tarafından taktir topladı. - SİVAS

Trabzonspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:15 Kaynak: İHA
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