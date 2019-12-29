Sivasspor'dan transfer açıklaması! Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç...

Devre arası transfer döneminin en çok konuşulan iki ismi olan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş, gelecekleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Mert Hakan Yandaş, "Transfer işi nasip işi. Kulübümüz her şeyin en iyisini bilir. Takımı yarı yolda bırakmak bana yakışmaz." sözlerini kullandı.



"BAŞLADIĞIMIZ ŞEYİ YARIM BIRAKIP GİTMEK OLMAZ"



Emre Kılınç ise "Transferle ilgili ben bir şey diyemem. Biz gitmek istemiyoruz. Başladığımız şeyi yarım bırakıp gitmek olmaz. Gerisi Allah'ın takdiridir." dedi.



Hem Mert Hakan Yandaş hem de Emre Kılınç'ın adı başta Galatasaray olmak üzere Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılıyordu.



Öte yandan Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Mert Hakan ve Emre Kılınç bizimle birlikte. Vermeyeceğiz onları. İkinci yarı takviyelerle daha iyi olacağız" dedi.



MECNUN OTYAKMAZ: "VERMEYECEĞİZ"



Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Göztepe'yi 1-0 yendikleri karşılaşmanın ardından stadyum çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sivasspor'un 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarının ilk yarısını 37 puanla lider tamamladığını anımsatan Otyakmaz, "Şimdi yine tarih tekerrür etti. Şimdi daha tecrübeliyiz, bundan sonra da takımımıza yapacağımız katkılarla ikinci yarıya hazır hale geleceğiz" dedi.



Zor bir karşılaşma olduğunu belirten Otyakmaz, "Göztepe teknik direktör değişikliğinden sonra taş gibi bir takım olmuş. Gerçekten bizi çok zorladılar, çok kapattılar. Ama ikinci yarı bir iki pozisyonda bulduk. Aroune Kone'nin de girmesiyle güzel bir asistle kilidi açmış olduk. Maçı da korumasını bildik. Bize de lazım olan 3 puandı, onu da kazanmış olduk. Başta teknik direktörümüz olmak üzere bütün oyuncularımızı kutluyoruz. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Tribünler biraz daha dolu olabilirdi ama yine burada bir eleştirim var. Gol olana kadar coşku yoktu, gol olduktan sonra coşku oldu. İnşallah bu kültüre de alışacağız. Takımımızı ateşleyecek taraftarımız da olacak. Tabi bir kısmı bunu yapıyor ama diğer kısmın da yavaş yavaş alışacağını ümit ediyoruz. İnşallah ikinci yarı da böyle güzel gideriz. İç sahanın da açık ara lideri olduk. Bu sene deplasmanlarda da biraz fark yaratıyoruz. İkinci yarı da yapacağımız takviyelerle daha güçlü bir takım olup, yine aynı şekilde puanı tekerrür edebilirsek, bakalım o da nasip. Transfer yapacaklarımız şu anda belli değil. Hocamızla İstanbul'daki ofisimde bir görüşme yapacağız. Bakalım ihtiyaca göre transferler yapacağız. Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç sorusuna daha önce defalarca cevap verdim. Onlar bizle, vermeyeceğiz onları" diye konuştu.



