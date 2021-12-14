Üye Girişi
Sivasspor'dan üst üste 3. galibiyet - Son Dakika

Sivasspor'dan üst üste 3. galibiyet

14.12.2021 11:03
Sivasspor'dan üst üste 3. galibiyet

Spor Toto Süper Lig'de son 2 maçını kayıpsız geçen DG Sivasspor, 16. haftada Galatasaray'ı da mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Spor Toto Süper Lig'de son 2 maçını kayıpsız geçen DG Sivasspor, 16. haftada Galatasaray'ı da mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Sivasspor, ligin 16. haftasında Galatasaray'ı sahasında 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ilk devresini 0-0 beraberlikle kapatan ve ikinci yarıda maça ağırlığını koyan Yiğidolar, 1-0 kazanarak üst üste üçüncü galibiyetini hanesine yazdırdı. Kırmızı-beyazlı ekibe galibiyeti getiren tek golü 80. dakikada Fayçal Fajr kaydetti.

(Oğuzhan Sarzep/ İHA)

Sivasspor'dan üst üste 3. galibiyet
Sivasspor'dan üst üste 3. galibiyet

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Sivasspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sivasspor'dan üst üste 3. galibiyet - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sahte içki kabusu tekrar ortaya çıktı, arka arkaya acı haberler gelmeye başladı! İki günde toplam 9 kişi öldü 11:35 Sahte içki kabusu tekrar ortaya çıktı, arka arkaya acı haberler gelmeye başladı! İki günde toplam 9 kişi öldü
Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı 11:27 Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu: Kemal Bey ve Meral Hanım'la 4 sözcükte birleşiyoruz 11:16 Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu: Kemal Bey ve Meral Hanım'la 4 sözcükte birleşiyoruz Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz 10:25 Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar 10:02 At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar 10:00 "Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü! Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu 09:06 Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor 21:41 Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor

Son Dakika Haberleri
11:34 Sahte içki kabusu tekrar ortaya çıktı, arka arkaya acı haberler gelmeye başladı! İki günde toplam 9 kişi öldü
11:27 Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı
11:24 İstediği yere götürmeyen taksiciyi anbean kaydetti! ''Kendini son dakikada izlersin''
11:16 Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu: Kemal Bey ve Meral Hanım'la 4 sözcükte birleşiyoruz
11:12 Beşiktaş'taki 5 saatlik toplantıdan şaşırtan sonuç! Hoca konusu belli oldu
11:09 Milyonların heyecanla beklediği asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte pazarlıklarda güncel durum
10:55 İsmail Hacıoğlu'nun iki karakteri canlandırdığı Mahkum dizisi başlıyor
10:55 Mutfağın yeşil yıldızı! Kekik her derde deva!
10:53 Altının gram fiyatı ne kadar oldu?
10:52 Almanya'da Türk camisine çirkin saldırı: 11 kişi gözaltına alındı
Evi basıp baldızını vurdu! Dehşet saçan kocanın ölümü az kalsın karısının elinden oluyordu Evi basıp baldızını vurdu! Dehşet saçan kocanın ölümü az kalsın karısının elinden oluyordu         
11:36
ABD'de skandal olay! Öğretmen ve öğrencinin cinsel ilişkiye girdiği anlar sosyal medyada paylaşıldı ABD'de skandal olay! Öğretmen ve öğrencinin cinsel ilişkiye girdiği anlar sosyal medyada paylaşıldı         
11:30
İstediği yere götürmeyen taksiciyi anbean kaydetti! ''Kendini son dakikada izlersin'' İstediği yere götürmeyen taksiciyi anbean kaydetti! ''Kendini son dakikada izlersin''         
11:25
Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu!         
10:26
Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın HDP'li yeğeninden skandal sözler: İstanbul da bizim için 'Kürdistan'dır Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın HDP'li yeğeninden skandal sözler: İstanbul da bizim için 'Kürdistan'dır         
10:23
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak         
10:01
Ufolarla karşılaşan pilotlar araştırıldı! Beyinleri hasar görmüş Ufolarla karşılaşan pilotlar araştırıldı! Beyinleri hasar görmüş         
09:38
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı         
08:36
Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi         
20:07
Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti         
19:26
Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz         
17:54
Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi         
17:39
Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı         
17:23
Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı         
17:02
Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi!         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2021 11:41:31. #1.11#
SON DAKİKA: Sivasspor'dan üst üste 3. galibiyet - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement