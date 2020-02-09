Sivasspor'dan VAR'a tepki! - Son Dakika
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Sivasspor'dan VAR'a tepki!

6 saat önce

DG Sivasspor Kulübü sosyal medya hesabından, "Demir Grup Sivasspor'umuzun lehine olabilecek pozisyonlarda hakemlerin bu sezon hiçbir zaman başvurmadığı VAR sistemi ne işe yaramaktadır?

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DG Sivasspor Kulübü sosyal medya hesabından, "Demir Grup Sivasspor'umuzun lehine olabilecek pozisyonlarda hakemlerin bu sezon hiçbir zaman başvurmadığı VAR sistemi ne işe yaramaktadır? Hatırlatalım!" başlığıyla bir mesaj yayınlayarak tepki gösterdi.


Süper Lig'in 21. haftasında Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, sosyal medya hesabından VAR sistemi ile alakalı tepkide bulundu.


VAR ile ilgili yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:


"Demir Grup Sivasspor'umuzun lehine olabilecek pozisyonlarda hakemlerin bu sezon hiçbir zaman başvurmadığı VAR sistemi ne işe yaramaktadır? Hatırlatalım!" başlığıyla yayınlanan mesajda, "Video Yardımcı Hakem (VAR), uygulaması karşılaşma devam ederken maçın orta hakeminin karar vermekte güçlük çektiği veya göremediği bir pozisyonda, bir başka hakemin ya da hakemlerin pozisyonun tekrarını video aracılığıyla izlediği ve orta hakeme yardımcı olduğu sistemdir" denildi. - SİVAS

Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:09 Kaynak: İHA
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