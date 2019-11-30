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Sivasspor'dan zirve pozu

6 saat önce

Süper Lig'in 13. haftasında D.G. Sivasspor, evinde Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek liderliğini korudu.

Sivasspor'dan zirve pozu, System.String[]

Süper Lig'in 13. haftasında D.G. Sivasspor, evinde Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek liderliğini korudu. Kırmızı-beyazlılar maç sonu soyunma odasında liderlik pozu verdi.


Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Hakan Arslan ve 17. dakikada Mustapha Yatabare kaydetti. Puan farkıyla zirvedeki yerini koruyan Yiğidolar, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Kasımpaşa maçının ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi.


Kulüp tarafından paylaşılan galibiyet pozu sosyal medyada büyük beğeni topladı. - SİVAS

Kasımpaşa, Sivasspor, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 05:59 Kaynak: İHA
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