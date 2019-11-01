Sivasspor, Denizli'ye gitti

Süper Lig'in 10. hafta maçında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak Sivasspor kara yolu ile Denizli'ye gitti.



Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Ankara'da Başkent Akademi Futbol Kulübü ile karşılaşan ve bir gün Ankara'da konaklayan D.G. Sivasspor, bugün sabah yaptığı antrenmanın ardından öğleden sonra kara yolu ile Denizli'ye hareket etti.



Kırmızı-beyazlı ekip yarın Denizli'de yapacağı antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini bekleyecek.



Denizlispor ile Sivasspor pazar günü saat 14.00'te Denizli Atatürk Stadyumu'nda karşılaşacak.



Sivasspor'un Denizli maçı kafilesi



Sivasspor'un Denizli kafilesinde şu sporcular yer aldı: "Ali Şaşal Vural, Mamadou Samassa, Muhammet Can Tuncer, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Fatih Aksoy, Furkan Sağman, Marcelo Goiano, Uğur Çiftçi, Paul Papp, Ziya Erdal, Abdou Razack Traore, Armin Djerlek, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt, Fernando Andrade, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Mert Hakan Yandaş, Volkan Eğri, Arouna Kone, Hugo Vieira, Mustapha Yatabare." - SİVAS