Son Dakika Haberleri: Sivasspor, Denizli'ye gitti
Son Dakika Spor Sivasspor, Denizli'ye gitti

Sivasspor, Denizli'ye gitti

6 saat önce

Süper Lig'in 10. hafta maçında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak Sivasspor kara yolu ile Denizli'ye gitti.

Sivasspor, Denizli'ye gitti, System.String[]

Süper Lig'in 10. hafta maçında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak Sivasspor kara yolu ile Denizli'ye gitti.


Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Ankara'da Başkent Akademi Futbol Kulübü ile karşılaşan ve bir gün Ankara'da konaklayan D.G. Sivasspor, bugün sabah yaptığı antrenmanın ardından öğleden sonra kara yolu ile Denizli'ye hareket etti.


Kırmızı-beyazlı ekip yarın Denizli'de yapacağı antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini bekleyecek.


Denizlispor ile Sivasspor pazar günü saat 14.00'te Denizli Atatürk Stadyumu'nda karşılaşacak.


Sivasspor'un Denizli maçı kafilesi


Sivasspor'un Denizli kafilesinde şu sporcular yer aldı: "Ali Şaşal Vural, Mamadou Samassa, Muhammet Can Tuncer, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Fatih Aksoy, Furkan Sağman, Marcelo Goiano, Uğur Çiftçi, Paul Papp, Ziya Erdal, Abdou Razack Traore, Armin Djerlek, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt, Fernando Andrade, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Mert Hakan Yandaş, Volkan Eğri, Arouna Kone, Hugo Vieira, Mustapha Yatabare." - SİVAS

Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaraylı ve Rizeli futbolcular Lösemi'ye destek için maskeyle sahaya çıktı
Galatasaray Yunus Akgün ve Emin Bayram ile yeni sözleşme imzaladı Galatasaraylı yerli futbolcular cuma namazında görüntülendi Trabzonspor'da Sturridge şoku! 1-3 hafta olmayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 21:43:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivasspor, Denizli'ye gitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]