Sivasspor, Denizlispor hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 27. haftasında Denizlispor ile karşılaşacak DG Sivasspor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.



Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından koordinasyon çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.



Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürecek. - SİVAS