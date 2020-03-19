Sivasspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Sivasspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Demir Grup Sivasspor, ligin 27'nci haftasında kendi sahasında oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleşen antrenman düz koşu ile başladı. Futbolcular daha sonra ısınma hareketleri yaptı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Ziya Erdal, Petar Skuletic, Ali Şaşal Vural ve Emre Kılınç katılmadı. Dar alanda pas çalışması yapan futbolcular son olarak çift kale maç yaparak idmanı tamamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenmandan görüntüler


- Sivas
Denizlispor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:29 Kaynak: DHA

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