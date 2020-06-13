Sivasspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sakatlıkları bulunan Fernando Andrade fizyoterapist eşliğinde çalışırken, Hakan Arslan ise tempolu yürüyüş gerçekleştirdi. Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Pazartesi günü saat 21.00'de başlayacak mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen görev yapacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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