Son Dakika Haberleri: Sivasspor, Denizlispor maçına hazır
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Sivasspor, Denizlispor maçına hazır

6 saat önce

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor, Denizlispor maçına hazır, System.String[]

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Denizlispor Haluk Ulusoy Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması gerçekleştirilen kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalar yaptı.

Sivassporlu futbolcular, idmanın ardından kampa girdi.

Yukatel Denizlispor ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 14.00'te Denizli Atatürk Stadyumu'nda karşılaşacak.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:04 Kaynak: AA
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