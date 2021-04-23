Sivasspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusu, açma ve germe hareketlileriyle başladı.

Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalıştı.

Sivasspor, Nuri Demirağ Havalimanı'ndan uçakla Denizli'ye gidecek.

Yukatel Denizlispor ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 20.30'da Denizli Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.