Sivasspor, devre arası kampında ilk antrenmanını yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivasspor, devre arası kampında ilk antrenmanını yaptı - Son Dakika

Sivasspor, devre arası kampında ilk antrenmanını yaptı

6 saat önce

Antrenmandan detaylar Futbolculardan detaylar Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın açıklamaları ANTALYA - Sivasspor, Antalya kampında ilk antrenmanını yaptı.

Antrenmandan detaylar

Futbolculardan detaylar

Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın açıklamaları ANTALYA - Sivasspor, Antalya kampında ilk antrenmanını yaptı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sivasspor, devre arası kampında ilk antrenmanını yaptı

Rıza Çalımbay, Sivasspor, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 06:21 Kaynak: AA
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