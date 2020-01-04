Sivasspor, devre arası kampında ilk antrenmanını yaptı - Son Dakika

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Sivasspor, devre arası kampında ilk antrenmanını yaptı
6 saat önce
Antrenmandan detaylar Futbolculardan detaylar Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın açıklamaları ANTALYA - Sivasspor, Antalya kampında ilk antrenmanını yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 06:21 Kaynak: AA
Antrenmandan detaylar
Futbolculardan detaylar
Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın açıklamaları ANTALYA - Sivasspor, Antalya kampında ilk antrenmanını yaptı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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