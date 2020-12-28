Sivasspor devre arasında 10 kişi kaldı - Son Dakika

Sivasspor devre arasında 10 kişi kaldı

28.12.2020 19:56
Sivasspor devre arasında 10 kişi kaldı, System.String[]

Süper Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş'ın Sivasspor'u konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Süper Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş'ın Sivasspor'u konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Konuk ekipten Hakan Arslan, ilk yarının sona ermesinin ardından karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler'e Beşiktaş'ın attığı golün öncesinde topun taç çizgisini geçtiğini göstererek itirazlarda bulundu. Şiddetli itirazları sonunda sarı kart ile cezalandırılan Hakan Arslan, daha sonra elindeki telefonu yere fırlattı ve reklam panolarına tekme attı. Tecrübeli futbolcu bu hareketi sonrasında ikinci sarı kartı gördü ve ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.


- İstanbul

Spor Toto Süper Lig, Hakan Arslan, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Sivasspor devre arasında 10 kişi kaldı - Son Dakika Spor


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