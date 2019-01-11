Sivasspor, Diabate'ye Resmi İmzayı Attırdı
16 dakika önce
- Sivasspor, Diabate'ye resmi imzayı attırdıANTALYA - Demir Grup Sivasspor, Leicester City'nin Malili orta saha oyuncusu Diabate'yle 6 aylık kiralık olarak resmi sözleşmeye imza attı.
- Sivasspor
, Diabate'ye resmi imzayı attırdı
ANTALYA - Demir Grup Sivasspor, Leicester City
'nin Malili orta saha oyuncusu Diabate'yle 6 aylık kiralık olarak resmi sözleşmeye imza attı. Robinho
'nun Başakşehir
'e gitmesinin ardından Demir Grup Sivasspor, Premier Lig'de forma giyen Diabate'yi kadrosuna katarak flaş bir transfere daha imza attı. İngiltere
Premier Lig takımlarından Leicester City forması giyen Diabate'yle 6 aylık sözleşme imzalayan Sivasspor'da Başkan Mecnun Otyakmaz
kısa bir açıklama yaptı. Çok önemli bir oyuncu aldıklarını söyleyen Otyakmaz, "Premier Lig'den çok önemli bir oyuncu transfer ettik. 23 yaşında ve gelecek vaat eden bir oyuncu kendisi. 6 aylığına kadromuza kattık" açıklamasını yaptı. Mecnun Otyakmaz'ın ardından konuşan Diabate ise "Sivasspor formasını hak ettiğime inanıyorum. Elimden gelen her şeyi yapacağım Sivas için. Bunları söyleyebilirim" diye konuştu. Açıklamaların ardından Başkan Mecnun Otyakmaz, Diabate'ye Sivasspor formasını verirken, "Ben şu anda temsili olarak formayı kendisine veriyorum. Asıl formayı hocasından alacak" dedi. Diabate, Başkan Mecnun Otyakmaz'dan aldığı formayı giyinerek basın mensuplarına poz verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 07:09 Kaynak: İHA
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