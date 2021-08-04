Sivasspor, Dinamo Batum maçı hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum ile deplasmanda karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum ile deplasmanda karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-beyazlı oyuncular, maçın oynanacağı Batum Arena'da teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, koşunun ardından kısa pas çalışması yaptı. İlk 15 dakikanın ardından basına kapalı devam eden idmanın yaklaşık bir saat sürdüğü öğrenildi. Dinamo Batum ile Demir Grup Sivasspor, yarın TSİ 20.00'de karşılaşacak. Mücadeleyi Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetecek.

Son Dakika

Son Dakika: Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı

Manchester City'den İngiltere futbol tarihinin en pahalı transferi! Grealish için 100 milyon pound ödeyecekler

3 genç karbonmonoksit gazından zehirlenmiş! Yılbaşı gecesi otomobilde ölü bulunmuşlardı

Manavgat'ı yakan 16 yaşındaki şüpheliyle ilgili yeni ayrıntılar! Çıkarttığı yangını bir de kameraya kaydetmiş

Karabük'te asansörlü ulaşım! Yüksek kesimlerde bulunan mahallelere gitmek artık daha kolay

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katil zanlısının iş yerine saldırı düzenlendi

8 gündür alev alev yanan bölgelere umut veren haber! Meteoroloji uzmanı Abdullah Macit, kuvvetli sağanak müjdesi verdi

Oyuncu Furkan Kızılay, üç gün önce tatil yaptığı bölgeye bu sefer yangınla mücadele için geldi