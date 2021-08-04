SPOR Sivasspor, Gürcistan'a gitti - Son Dakika

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçında yarın saat 19.00'da Dinamo Botumi ile karşılaşacak. Karşılaşmayı Bosna Hersek'li hakem Irfan Peljto yönetecek.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ( DHA ) - UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçında yarın Dinamo Batum ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor kafilesi, Gürcistan'a gitti.

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