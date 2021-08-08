Sivasspor-Dinamo Batum maçının biletleri 10 Ağustos Salı günü satışa çıkarılacak

Sivasspor-Dinamo Batum maçının bilet fiyatları 25 ve 70 lira olarak belirlendi.

İnternetten alınan biletlerde ise sistem tarafından verilecek biletin PDF formatında çıktısının alınması gerekiyor.

Gişeler 10.00 ile 18.00 saatleri arasında hizmet verecek ve www.passo.com.tr internet sitesinden de bilet satışı yapılacak.

Kağıt bilet satışının yapılacağı karşılaşma için Passolig kart zorunluluğu olmayacak. İsteyen taraftarlar ise biletini Passolig karta yükletebilecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, deplasmanda Sivasspor'un 2-1 galibiyetiyle son eren maçın rövanşı 12 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı 'nda yapılacak.

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