Sivasspor-Dinamo Batum maçının oynanacağı statta Kovid-19'a karşı dezenfekte çalışması yapıldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Demir Grup Sivasspor ile Gürcistan Temsilcisi Dinamo Batum arasında yarın oynanacak maç öncesi Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, karşılaşma öncesinde Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından stadın içinde ve çevresinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkan Yardımcısı Levent Olgun, "Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'in talimatıyla hem stadyum çevresinde hem de içerisinde taraftarların daha sağlıklı ve hijyenik ortamda maçlarını izleyebilmeleri için çalışmalar yapıyoruz." ifadesini kullandı.