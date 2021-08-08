Sivasspor-Dinamo Batumi maçının bilet satışı 10 Ağustos'ta başlayacak

Bilet fiyatları ise şu şekilde belirlendi:

Stadyum kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacağı duyurulurken, karşılaşma için kağıt bilet satışı da yapılacak.

Gelişi olay olan Falcao'nun gidişi pek bir sönük kaldı! Fesih şartlarını görüşmek için masaya oturuyor