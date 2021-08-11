DG Sivasspor'un, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Dinamo Batumi ile oynayacağı rövanş karşılaşmasının biletleri satışa çıktı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Sivasspor'un, deplasmanda 2-1 galip geldiği Dinamo Batumi maçının rövanşı 12 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Müsabakanın biletleri bugün satışa sunuldu.
Bilet fiyatları ise şu şekilde belirlendi:
"Kale Arkası Tribün 25 TL, Maraton Tribün 50 TL, VIP Tribün 70 TL ve Kadın tribünü 40 TL" - SİVAS
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Sivasspor-Dinamo Batumi maçının bilet satışı başladı - Son Dakika Spor