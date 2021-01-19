Sivasspor eksi 8 derecede idman yaptı - Son Dakika

Süper Lig'de Perşembe günü Fenerbahçe ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, antrenmanını sıfırın altında 8 derecede yaptı.

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Hava sıcaklığının eksi 8 derece olduğu bir ortamda Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, daha sonra geniş alan çok pas çalışması yaptı. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise çift kale maç yaptı. Antrenmanda yeni transfer Alaaddin Okumuş da yer aldı.

Sivasspor ile Fenerbahçe 21 Ocak 2021 Perşembe günü saat 19.00'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

-İHA-