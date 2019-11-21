Son Dakika Haberleri: Sivasspor en az gol yiyen 2. takım
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Sivasspor en az gol yiyen 2. takım

6 saat önce

D.G. Sivasspor 11 haftalık periyotta ligde en az gol yiyen ikinci takım unvanını aldı.

Sivasspor en az gol yiyen 2. takım, System.String[]

D.G. Sivasspor 11 haftalık periyotta ligde en az gol yiyen ikinci takım unvanını aldı.


Süper Lig'de 21 puanla liderliğini sürdüren Sivasspor, ligde 11 haftalık periyotta en az gol yiyen takımlar arasında yer aldı. 11 golle en az gol yiyen ikinci takım olan Sivasspor, 20 kez de rakiplerinin filesini havalandırarak başarılı bir performans sergiledi.


Ligde 9 golle en az gol yiyen takım Galatasaray olurken, Alanyaspor 12 golle üçüncü, Göztepe 12 golle dördüncü ve Fenerbahçe de 12 golle beşinci sırada yer aldı.


Diğer yandan Sivasspor bu sezon çıktığı 11 lig maçında 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. - SİVAS

Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:55 Kaynak: İHA
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