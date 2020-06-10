Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşmesini uzattı!

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesini 5 yıl daha uzattı.

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesini 5 yıl daha uzattı.

2019-2020 sezonunda sözleşmesi sona erecek Erdoğan Yeşilyurt'un mukavelesinin 2024-2025 sezonuna kadar uzatılması konusunda anlaşmaya varıldı.

26 yaşındaki sporcu bugün kulüp tesislerde Başkan Mecnun Otyakmaz'ın da yer aldığı imza töreninde kendisini 5 yıllığına Demir Grup Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Yiğidoların 2018-2019 sezonunda kadrosuna kattığı kattığı Erdoğan Yeşilyurt, Süper Lig'de kırmızı-beyazlı formayı 39 kez giydi ve 5 kez gol sevinci yaşadı.

Başarılı sporcumuz Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesi 5 yıl uzatıldı. ??#SevdimSeniBirKere #GösterGücünü pic.twitter.com/LuroYkhX3y

— Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) June 10, 2020



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