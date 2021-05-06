Sivasspor Espor ekibi VALORANT oyununda mücadele edecek kadrosunu . Ekip daha önce mücadele ettiği Zula, FIFA 21 gibi oyunların ardından VALORANT arenasına da giriş yapıyor.
Sivasspor Espor VALORANT Kadrosu
Oyuncu - Ali "Rae" Eser
Oyuncu - Berke "Tarhan2k" Tarhan
Oyuncu - Hakan "Samurai" Şahin
Oyuncu - Furkan "Dealtura" Yurtseven
Oyuncu - Devran "Voodoo" İnce
Takım Koçu: Nur Muhammed Akpolat
Organizasyon "Sivasspor Espor ailesi olarak Valorant takımımızı duyurmaktan gurur duyarız. Huzurlarınızda Valorant kadromuz, başarılar sizinle olsun Yiğidolar!" notu ile kadroyu resmi Instagram adreslerinden yayınladı. Sivasspor Espor ekibine VALORANT arenasında başarılar diliyoruz.
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Son Dakika › Gamegar › Sivasspor Espor ekibi resmi VALORANT kadrosunu duyurdu - Son Dakika