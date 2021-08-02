Sivasspor Espor, 2019 yılında piyasaya sürülen ve dünya çapında en çok indirilen mobil oyun olma başarısı gösteren Garena Free Fire'a giriş yapıyor. Free Fire, 111 Dots Studio tarafından geliştirilen ve Garena tarafından Android ve iOS için yayınlanan battle royale oyunudur.
Sivasspor Espor, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Garena Free Fire kadrosunu resmi olarak taraftarları ve takipçileriyle paylaştı.
Sivasspor Espor resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göz atmak isterseniz, buraya tıklayınız.
Son Dakika › Gamegar › Sivasspor Espor, Garena Free Fire kadrosunu duyurdu! - Son Dakika