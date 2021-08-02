Sivasspor Espor, Garena Free Fire kadrosunu duyurdu!

Sivasspor Espor, 2019 yılında piyasaya sürülen ve dünya çapında en çok indirilen mobil oyun olma başarısı gösteren Garena Free Fire'a giriş yapıyor. Free Fire, 111 Dots Studio tarafından geliştirilen ve Garena tarafından Android ve iOS için yayınlanan battle royale oyunudur.

Sivasspor Espor, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Garena Free Fire kadrosunu resmi olarak taraftarları ve takipçileriyle paylaştı.

SIVASSPOR ESPOR GARENA: FREE FIRE KADROSU

Mustafa Emin Atlıger – SVS. BURAKBEY

Harun Albayrak – SVS. HARUN

Muhammed Çiçek – SVS. JANTİ

Dorukhan Özdemir – SVS. ALONE

Neyer Antonia Leon Ortiz – SVS. BOMBASTİC

Ömer Atlıger – SVS. İMMORTAL

Emre Karabiber – SVS. EMRE

Kuzey Bayhan – FF'ANKETT

Sivasspor Espor resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göz atmak isterseniz, buraya tıklayınız.