Sivasspor Espor yeni Zula oyuncusunu duyurdu!

Aktif olarak FIFA ve Pubg Mobile'da mücadele eden başarılı espor takımı Sivasspor Espor yeni Zula oyuncusu Berkay "KLOY" Çobanoğlu'nu kadrosuna kattığını duyurdu! Takım resmi sosyal medya hesapları üzerinden kendileri adına mücadele edecek yeni oyuncusunu yaptıkları paylaşımlarla duyurdu.

Bu son transfer ile birlikle Sivasspor'un takımı Zula Rekabet Turnuvasında mücadele edecek olan kadrosunu tamamlamış oldu. Ekip geçtiğimiz aylarda da Zula Kadınlar Ligi kadrosunu duyurmuştu.

Sivasspor Espor Zula Rekabet Turnuvasında mücadelece edecek olan kadrosu şu şekilde:

Anıl "XHANTES" Bolut

Yunus "CYBORGG" Onal

Eren "WHO1AM" Gür

Okan "OKİ" Biçer

Berkay "KLOY" Çobanoğlu