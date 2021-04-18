Sivasspor Espor yeni Zula oyuncusunu duyurdu! - Son Dakika
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Sivasspor Espor yeni Zula oyuncusunu duyurdu!

18.04.2021 00:35
Sivasspor Espor yeni Zula oyuncusunu duyurdu!

Sivasspor Espor'un yeni Zula oyuncusunu "KLOY" oldu!

Aktif olarak FIFA ve Pubg Mobile'da mücadele eden başarılı espor takımı Sivasspor Espor yeni Zula oyuncusu Berkay "KLOY" Çobanoğlu'nu kadrosuna kattığını duyurdu! Takım resmi sosyal medya hesapları üzerinden kendileri adına mücadele edecek yeni oyuncusunu yaptıkları paylaşımlarla duyurdu.

Bu son transfer ile birlikle Sivasspor'un takımı Zula Rekabet Turnuvasında mücadele edecek olan kadrosunu tamamlamış oldu. Ekip geçtiğimiz aylarda da Zula Kadınlar Ligi kadrosunu duyurmuştu.

Sivasspor Espor Zula Rekabet Turnuvasında mücadelece edecek olan kadrosu şu şekilde:

Anıl "XHANTES" Bolut

Yunus "CYBORGG" Onal

Eren "WHO1AM" Gür

Okan "OKİ" Biçer

Berkay "KLOY" Çobanoğlu

Kaynak: Playerbros
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