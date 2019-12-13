Sivasspor ev sahibi avantajına güveniyor - Son Dakika
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Sivasspor ev sahibi avantajına güveniyor

6 saat önce

Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor'un savunma oyuncusu Uğur Çiftçi, Fenerbahçe'yi konuk edecekleri karşılaşma öncesi, kırmızı-beyazlı ekibin iç saha maçlarında her zaman favori olduğunu söyledi.

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Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor'un savunma oyuncusu Uğur Çiftçi, Fenerbahçe'yi konuk edecekleri karşılaşma öncesi, kırmızı-beyazlı ekibin iç saha maçlarında her zaman favori olduğunu söyledi.

Uğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivasspor'un ligdeki iyi performansını Fenerbahçe karşısında da sürdürmeyi hedeflediğini dile getirdi.

Kırmızı-beyazlı oyuncu, "İyi çalışıyoruz. Sivasspor evinde her zaman favoridir. Sahamızda bu sezon yenilmedik, inşallah bunu devam ettiririz. Burada Fenerbahçe'yi yenip Gençlerbirliği karşılaşmasına gitmek istiyoruz." dedi.

Uğur Çiftçi, "Rakibin Fenerbahçe olması bizde endişe yaratmıyor. Biz her zaman önümüze maç maç bakıyoruz. Bu Fenerbahçe'ymiş, Kasımpaşa'ymış, Malatya'ymış diye bakmıyoruz. Çıkıyoruz futbolumuzu oynamaya çalışıyoruz. Zaten futbolumuzu oynadığımız takdirde güzel şeyler oluyor ve 3 puan geliyor. İnşallah bu hafta da futbolumuzu sahaya yansıtarak 3 puan almak istiyoruz." diye konuştu.

"Futbolcunun ilacı oynamak"

Bireysel performansı hakkında da değerlendirmede bulunan Uğur Çiftçi, "Futbolcunun ilacı bence oynamak, oynadıkça üstüne koyuyor. Bir hafta oynayıp, bir hafta oynamayan oyuncu bazı şeyleri veremiyor. Ama oynadıkça kendini geliştiriyor, hocamız da güveniyor. Elimden geldiği kadar mücadele etmeye, Sivasspor'u iyi yerlere getirmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Ligde herkesin yukarılara oynamayı, şampiyon olmayı isteyeceğini ancak bunu konuşmak için çok erken olduğunu vurgulayan 27 yaşındaki oyuncu, kendilerinin önlerindeki maçlara odaklandığını kaydetti.

Uğur, her Türk futbolcunun hayalinde A Milli Takım olduğunu, kendisinin de ay-yıldızlı formayı yeniden giymeyi arzuladığını söyledi.

"İnşallah yüzümüz hep güler"

Sivasspor'un başarısının sırrının takım içerisindeki arkadaşlık ortamı olduğunu aktaran Uğur Çiftçi, "Kenetleniyoruz, idmanlarda sertlik yaşansa bile kimse birbirine bir şey demiyor. Arkadaşlık olunca, personel, futbolcu bir olunca galibiyet geliyor. Mutlu oluyoruz, haftalar güzel geçiyor. Mağlup olunca futbolcuda olduğu gibi kulüpte de üzüntü oluyor. Biz çok şükür hep galip geldik, yüzümüz hep gülüyor. İnşallah hep de güler." ifadelerini kullandı.

Demir Grup Sivasspor'un, Süper Lig'in 15. haftasında 15 Aralık Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmada stadyumun tamamen dolacağına inandığını belirten tecrübeli futbolcu, "Deplasmana da müthiş taraftarımız geliyor. Onlar bize itici güç. Özelikle Kayserispor ve Yeni Malatyaspor karşılaşmalarını kazanmamızda onların da emeği var. İnşallah bu hafta da stadı doldurarak bu coşkuya, bu birlikteliğe katılırlar." diye konuştu.

Uğur Çiftçi, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:16 Kaynak: AA
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