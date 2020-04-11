Sivasspor evinde Süper Lig'in en iyisi - Son Dakika
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Sivasspor evinde Süper Lig'in en iyisi

6 saat önce

Süper Lig'de 26 haftalık süreci 49 puanla 4. sırada tamamlayan Sivasspor, deplasmana oranla iç sahada daha başarılı bir grafik ortaya koydu.

Sivasspor evinde Süper Lig'in en iyisi, System.String[]

Süper Lig'de 26 haftalık süreci 49 puanla 4. sırada tamamlayan Sivasspor, deplasmana oranla iç sahada daha başarılı bir grafik ortaya koydu. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, 26 haftada sahasında oynadığı 13 lig maçının 9'undan galibiyetle, 4'ünden de beraberlikle ayrıldı. Evinde rakip fileleri 24 kez havalandıran Sivas temsilcisi, kalesinde ise 9 gol gördü.


Sivasspor, evinde yeni sezonun ilk maçında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ederek lige üç puanla başladı. Bir sonraki iç saha maçında Trabzonspor'u 2-1, ardından; Ankaragücü'nü 3-1, Antalyaspor'u 2-1, İttifak Holding Konyaspor ve Kasımpaşa'yı 2-0, Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Yiğidolar, ilk yarının son mücadelesinde ise Göztepe karşısında 1-0'lık skorla galip ayrıldı. İkinci yarıda sahasında sadece Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Sivas ekibi, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Galatasaray ile berabere kaldı.


Deplasmanda 18 puan topladı


Sivasspor, 26 haftada deplasmanda oynadığı 13 maçtan 5'ini kazandı, 3'ünde berabere kaldı. 5 kez de rakiplerine boyun eğdi. Dış sahada 23 gol atan Sivasspor, ağlarında 20 gole engel olamadı.


Kırmızı-beyazlıların bu sezon kendi evinde oynadığı 13 lig maçında aldığı skorlar şöyle:


Sivasspor: 3 - Beşiktaş: 0


Sivasspor: 1 - Gaziantep FK: 1


Sivasspor: 2 - Trabzonspor: 1


Sivasspor: 3 - Ankaragücü: 1


Sivasspor: 2 - Antalyaspor: 1


Sivasspor: 2 - Konyaspor: 0


Sivasspor: 3 - Fenerbahçe: 1


Sivasspor: 1 - Göztepe: 0


Sivasspor: - Çaykur Rizespor: 1


Sivasspor: 1 - Başakşehir: 1


Sivasspor: 1 - Alanyaspor: 0


Sivasspor: 2 - Galatasaray: 2



Trabzonspor, Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 02:23 

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