Sivasspor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak

Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün İstanbul 'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak Demir Grup Sivasspor, daha sonra maç saatini beklemeye başlayacak.

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