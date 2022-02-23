Sivasspor - Fatih Karagümrük maç biletleri satışta - Son Dakika
Üye Girişi

Sivasspor - Fatih Karagümrük maç biletleri satışta

23.02.2022 14:07
Sivasspor - Fatih Karagümrük maç biletleri satışta

DG Sivasspor'un Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

DG Sivasspor'un Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Sivasspor ile Fatih Karagümrük arasında 2 Mart Çarşamba günü saat 17.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin bilet satışı başladı.

Bilet fiyatları şu şekilde açıklandı:

VIP Alt Tribün: 30 TL

Maraton Tribünü: 20 TL

Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 10 TL

(Oğuzhan Sarzep-İHA)

YORUMLAR
500
Sivasspor Beşiktaş maçının biletleri satışta Sivasspor Beşiktaş maçının biletleri satışta VavaCars Fatih Karagümrük - Demir Grup Sivasspor maçının ardından VavaCars Fatih Karagümrük - Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası, Türk Lirası, Sivasspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sivasspor - Fatih Karagümrük maç biletleri satışta - Son Dakika


Son Dakika
14:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin pozisyonunu açıkça ifade etti: Rusya'dan da Ukrayna'dan da vazgeçmemiz mümkün değil
14:08 Öldürülen İYİ Partili ilçe başkanı davasında 2 kişi tutuklandı!
13:58 İslam Memiş: Savaş riskinden dolayı gram altın 1450 lira olabilir
13:53 Kilo veren Hadise son halini paylaştı, takipçileri ikiye bölündü
13:08 Sadece tarot falına baktırmak istemişti! Gözleri bağlanıp istismar edildi
13:25 Rusya-Ukrayna krizinde son durum: Ukrayna'da 1 ay süreyle OHAL ilan edildi!
18:02 Bu hastalık berberi ayakta uyutuyor! 15 yıldır çaresiz bekliyor
13:03 Rusya-Ukrayna geriliminde arada kalan 80 bin Türk! İşgal tehdidi altındaki ülkede 3 milyona yakın Müslüman yaşıyor
12:52 İran, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş ihtimalinden vazife çıkardı ve Avrupa'ya mesaj verdi: Gaz temin etme kapasitemiz var
12:48 Ukrayna'da asker röportaj verirken bomba patladı! Panik anları kamaralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 14:18:41. #1.12#
SON DAKİKA: Sivasspor - Fatih Karagümrük maç biletleri satışta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement