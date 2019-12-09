Son Dakika Haberleri: Sivasspor-Fenerbahçe maç biletleri satışta
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Sivasspor-Fenerbahçe maç biletleri satışta

6 saat önce

DG Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadelenin bilet satışı başladı.

Sivasspor-Fenerbahçe maç biletleri satışta, System.String[]

DG Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadelenin bilet satışı başladı.


Süper Lig'in 15. hafta maçında 15 Kasım Pazar günü saat 16.30'da Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumunda Fenerbahçe ile karşılaşacak DG Sivasspor'da karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.


Biletlerin satışı; www.passo.com.tr adresinden, akıllı telefonlarda Passo Mobil APP uygulaması ve Yeni 4 Eylül Stadyumu Güney Kale Arkası Tribünü (8 Nolu Giriş) önündeki Passolig kart gişelerinde yapılacak.


Bilet fiyatları şöyle:


1. Kategori (VIP) 65 TL


2. Kategori (Maraton) 49 TL


3. Kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası) 32,5 TL


Misafir tribünü 42 TL - SİVAS

Fenerbahçe, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:16 Kaynak: İHA
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