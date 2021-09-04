Sivasspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen sabah antrenmanında futbolcular kuvvet çalışması yaptı.

Akşam ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Ardından 2 grup halinde minyatür kale ve yarı sahada maç yapan futbolcular, son bölümde ise çift kale maç oynadı.

Sakatlığı bulunan Caner Osmanpaşa ise takımdan ayrı çalıştı.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın akşam 21 yaş altı takımıyla antrenman maçı yapacak. Karşılaşma basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, 12 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Ülker Stadı'nda karşılaşacak.