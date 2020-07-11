Sivasspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gitti
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerindeki antrenmanın ardından 21 kişilik kafileyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan uçakla İstanbul'a hareket etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerindeki antrenmanın ardından 21 kişilik kafileyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan uçakla İstanbul'a hareket etti.
Sivasspor, İstanbul'da kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı.
Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 21.00'de Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ali Palabıyık görev yapacak.
Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 18:29
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