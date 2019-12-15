Sivasspor-Fenerbahçe maçından notlar - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor-Fenerbahçe maçından notlar - Son Dakika Spor

Sivasspor-Fenerbahçe maçından notlar

6 saat önce

Süper Lig'in 15. haftasında lider Demir Grup Sivasspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

Sivasspor-Fenerbahçe maçından notlar, System.String[]

Süper Lig'in 15. haftasında lider Demir Grup Sivasspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, geçen hafta 5-2 kazandıkları Gençlerbirliği maçınin ilk 11'inde 1 değişiklik yaptı. Yanal, sakatlığı nedeniyle Sivas'a getirilmeyen Hasan Ali Kaldırım'ın yerine sol bekte Nabil Dirar'a görev verdi.

İstanbul ekibinde sakatlıkları bulunan Victor Moses ve Miha Zajc da Sivas'a getirilmedi.

Sivasspor'da zorunlu değişiklik

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, geçen hafta deplasmanda 2-0 kazandıkları BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına göre bir zorunlu değişikliğe gitti.

Çalımbay, geçen hafta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın yerine, bu karşılaşmada Ziya Erdal'a şans tanıdı.

Tribünler doldu

Lider Sivasspor ile Fenerbahçe arasında üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmaya sporseverler yoğun ilgi gösterdi. Mücadelede, Yeni 4 Eylül Stadı'nın tribünleri tamamen doldu.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), karşılaşma öncesi taraftarlara 5 bin 858 Sivasspor bayrağı dağıttı.

Karşılamayı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz protokol tribünden birlikte izledi.

Öte yandan, Afganistan'da teknik yönetmen olarak görev yapan Sivaslı Serkan Durmaz'ın Sivasspor forması hediye etmesinin ardından takıma hayranlık duymaya başlayan 8 yaşındaki Muhammed Eyüp Türkmen'in hayali gerçeğe dönüştü.

Sivas Valiliğince kente getirilen Muhammed de tribünde yerini alarak karşılamayı izledi.

Ayrıca, Sivassporlu taraftarlar, maraton tribününde "Göster gücünü" yazan bir koreografi gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 04:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ali Koç'tan Terim ve Mustafa Cengiz'e sert sözler!
Üç büyüklerin kayıp haftası! Beşiktaş'ın 35 maçlık serisi bitti Beşiktaş kaybetti, Babel'in paylaşımına kimse anlam veremedi

Son Dakika Haberleri
23:20 Adil Gevrek: Haksız rekabetin önüne geçmek için talimat aynı şekilde devam etmeli - Son Dakika Spor
23:17 15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İngiltere'yi mağlup etti İ - Son Dakika Spor
23:16 Maçın ardından - Son Dakika Spor
23:13 Sivasspor taraftarının koreografisi beğeni topladı - Son Dakika Spor
23:12 Ali Koç: Şampiyonluk yolunda bir darbe daha yedik - Son Dakika Spor
21:57 Beşiktaş kaybetti, Babel'in paylaşımına kimse anlam veremedi - Son Dakika Spor
21:47 Maç sonunda Sergen Yalçın'dan itiraf: Çok özlemişim - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 23:28:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivasspor-Fenerbahçe maçından notlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]