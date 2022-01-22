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İsmail Kartal: "Benim istediğim Fenerbahçe bu" - Son Dakika

İsmail Kartal: "Benim istediğim Fenerbahçe bu"

22.01.2022 19:33
İsmail Kartal: "Benim istediğim Fenerbahçe bu"

DG Sivasspor deplasmanından 1 puanla ayrılan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, "İkinci yarı bu sakatlıklardan dolayı istediğimiz gibi bir oyun ortaya koyamadık.

DG Sivasspor deplasmanından 1 puanla ayrılan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, "İkinci yarı bu sakatlıklardan dolayı istediğimiz gibi bir oyun ortaya koyamadık. Ama ilk yarı çok iyi oynadık. Benim istediğim Fenerbahçe bu" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor deplasmanından 1-1 eşitlikle ayrılan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Kartal, "Maça çok iyi başladık. Çok iyi hazırlanmıştık buraya kazanmak için gelmiştik. Bütün planımız buydu. Fenerbahçe futbol takımı her zaman her yerde kendi oyununu rakibe kabul ettirmeye çalışan kazanmak için sahada işini yapan. Bizde bugün ilk yarı öne geçtik. İki üç tane daha çok net pozisyonlarımız vardı. Maalesef bunları değerlendiremedik. İkinci yarı oyun dengede giderken Novak'ın sakatlanması alternatif oyuncumuz olmamasından dolayı mecburiyetten öndeki uyumsal anlamda en etkili oyuncularımızdan birini oraya çekmek zorunda kaldık. Bununa beraber hücum gücümüz azaldı, oyun gücümüz zayıfladı. Oyun gücümüzün zayıfladığı anlarda ben başka hamle yapmayı düşünürken daha iyi, daha hücum organizasyonlarımızı zenginleştirecek, pozisyona girecek iki hamle vardı kafamızda. Hocalarımızda bunu yaparken bu sakatlık oldu. Bu sakatlık olduktan sonra oyun gücümüz azalınca Sivasspor'da üzerimize gelmeye başladı. Birkaç pozisyon buldu. O arada bir gol yedik. Sahanın içinde 4 tane yerli oyuncumuz var. Birini aldığımız zaman 3 tane kalıyor. Tekrar onun yerine başka bir oyuncu koyamama gibi durumlarla karşı karşıyasınız. Ama sonuç olarak oyunun son bölümünde de gene yaptığımız hamlelerle beraberliğe yetinmek gibi bir niyetimizin olmadığını göstermiş olduk ama golü bulamadık. Sonuçta ikinci yarı bu sakatlıklardan dolayı istediğimiz gibi bir oyun ortaya koyamadık. Ama ilk yarı çok iyi oynadık. Benim istediğim Fenerbahçe bu. İlk yarıda ki oyunla onu geliştirerek daha iyi bir yol kat etmek istiyoruz. Berabere bitti. Her iki takımda iyi mücadele etti soğuk havada. Her iki takım oyuncularını da tebrik ediyorum. Sivasspor'a da bundan sonra ki maçlarında başarılar dilerim" dedi.

"CİDDİ BİR SAKATLIĞI VAR"

Bir basın mensubunun Novak'ın sakatlığı ile ilgili soru sorması üzerine Kartal, "Durumu çok ciddiymiş. Doktorun bana ilk söylediği şey çok ciddi bir sakatlığı var' dedi. Üstüne basamıyor yürüyemiyor. Alçıya almışlar galiba. Ciddi bir sakatlığı var. İnşallah bir an önce toparlar ve aramıza döner" yanıtını verdi.

(Oğuzhan Sarzep - Mustafa Koçyiğit - Demet Karakuş/İHA)

İsmail Kartal: Benim istediğim Fenerbahçe bu

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Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Sivasspor, oyunlar, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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